CNV: meer agressie tegen beveiligers Schiphol om vloeistofregels

SCHIPHOL (ANP) - Beveiligingspersoneel op Schiphol heeft te maken met meer agressie sinds de vloeistoffenregels voor handbagage zijn aangepast, zegt vakbond CNV na een bericht in De Telegraaf. Sinds 1 september mogen vloeistoffen in de handbagage alleen mee in verpakkingen van maximaal 100 milliliter. Eerder waren grotere verpakkingen ook toegestaan.

Volgens vakbondsbestuurder Erik Maas wordt personeel al sinds corona geconfronteerd met meer agressief gedrag. Nu leiden de nieuwe vloeistoffenregels tot meer vervelend gedrag, aldus Maas. Dat speelt vooral bij reizigers die van buiten Europa komen en overstappen op Schiphol. "Het is echt dagelijkse praktijk", zegt hij. "Binnen Europa zijn de nieuwe regels na een paar maanden wel bekend. Maar kennelijk is er bij veel passagiers van buiten Europa veel onbekendheid. Die denken dan dat ze vervelend kunnen gaan doen. Dat is onacceptabel." Volgens Maas komt het bij "allerlei passagiers" voor, of ze nou in economy class vliegen of de business class.

De vakbond pleit ervoor dat er borden worden opgehangen waarop staat welk gedrag niet wordt getolereerd. "Zodat je heel duidelijk op Schiphol ziet: je gaat nu naar de controle van je handbagage, en daarbij verwachten we dit gedrag", aldus Maas. "Kennelijk wordt er nu veel ruimte ervaren door passagiers om er even lekker tegenin te gaan. Met zo'n bordje heb je het in ieder geval heel duidelijk. Zodat als je je daar bevindt, je weet dat er een sanctie is."