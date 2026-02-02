ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Failliete biologische plantenkwekerij Jongerius maakt doorstart

Economie
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 16:11
anp020226157 1
HOUTEN (ANP) - De failliete biologische plantenkwekerij Jongerius maakt een doorstart. Dit meldt de nieuwe eigenaar Larendael, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij van ondernemer Wim Beelen. Jongerius is volgens Larendael de grootste biologische plantenkwekerij van Nederland.
Larendael neemt de locatie in Houten en de kassen, machines, productielijnen en installaties van Jongerius over. De nieuwe eigenaar zegt op korte termijn weer te beginnen met het kweken van biologische kruiden- en groenteplanten. Larendael wil de komende maanden kijken hoe de kwekerij stap voor stap kan doorgroeien. "We zien veel potentie in deze 30 hectare grote locatie en kijken ernaar uit om de grootste biologische plantenkwekerij van Nederland nieuw leven in te blazen", zegt Beelen.
De plantenkwekerij werd in december failliet verklaard, net als de onroerendgoedtak onlangs. Larendael neemt overigens niet het hele bedrijf over. Onder meer het vastgoed in Harmelen is niet bij de doorstart betrokken.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 502100420

Er is een simpele manier om thuis de meeste microplastics uit je water te halen

71918351 l

Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ

Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

Scherm­afbeelding 2026-02-02 om 06.21.28

Berichten uit Iran: Vrouwen verkracht, gemarteld en verbrand

images

Rijke man (65) wilde grotere penis. Nu is hij dood

IMG_2337

Zolang duurt het voordat je kat je vergeet

Loading