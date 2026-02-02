Failliete biologische plantenkwekerij Jongerius maakt doorstart

HOUTEN (ANP) - De failliete biologische plantenkwekerij Jongerius maakt een doorstart. Dit meldt de nieuwe eigenaar Larendael, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij van ondernemer Wim Beelen. Jongerius is volgens Larendael de grootste biologische plantenkwekerij van Nederland.

Larendael neemt de locatie in Houten en de kassen, machines, productielijnen en installaties van Jongerius over. De nieuwe eigenaar zegt op korte termijn weer te beginnen met het kweken van biologische kruiden- en groenteplanten. Larendael wil de komende maanden kijken hoe de kwekerij stap voor stap kan doorgroeien. "We zien veel potentie in deze 30 hectare grote locatie en kijken ernaar uit om de grootste biologische plantenkwekerij van Nederland nieuw leven in te blazen", zegt Beelen.

De plantenkwekerij werd in december failliet verklaard, net als de onroerendgoedtak onlangs. Larendael neemt overigens niet het hele bedrijf over. Onder meer het vastgoed in Harmelen is niet bij de doorstart betrokken.