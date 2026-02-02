Van Genmai Dirty tot Viet Classic: dit is de koffietrend van 2026

Wie dacht dat matcha latte
hét hipste drankje van de koffiemenu’s zou blijven, moet plaatsmaken voor iets nieuws: Aziatische laagjeskoffie. Deze gelaagde dranken – met strak gescheiden banden van melk, espresso en soms room of siroop – zijn hard op weg om de koffietrend van 2026 te worden. Althans: dat is de verwachting van het Parool.
In Aziatische steden als Shanghai, Beijing en Ho Chi Minhstad is “dirty coffee” al enkele jaren een hit: ijskoude melk
in een bevroren glas, waar hete espresso overheen wordt gegoten zonder te roeren. Elke slok biedt zo een andere combinatie van bitter, romig en zoet, en precies dat maakt de drank ideaal voor Instagram en TikTok. In Amsterdam duikt de trend
nu ook op, met zaken die varianten als Genmai Dirty, Jasmine Dirty
of Peanut Dirty serveren, waarin de melk subtiel is geïnfuseerd met geroosterde rijst, jasmijn of pinda.
Daarnaast schuift Vietnamese koffie
naar voren als tweede ster van de laagjeskoffie-golf. Robusta-koffie, langzaam gefilterd in een Phin en geserveerd op een dikke laag gecondenseerde melk, levert cafeïnebommen op met zichtbare, contrasterende lagen. Variaties met kokos, gezouten room of opgeklopte eidooier (egg coffee) versterken het dessertkarakter van de drank.
Voor de daghoreca is laagjeskoffie een manier om zich te onderscheiden en gasten iets te bieden dat zowel spectaculair oogt als herkenbaar smaakt. Eén advies blijft daarbij heilig: niet roeren, maar kijken – en dan in grote teugen drinken.