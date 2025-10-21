ECONOMIE
Failliete Carpetright leed afgelopen jaren flinke verliezen

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 10:39
anp211025078 1
UTRECHT (ANP) - Het failliete vloerenbedrijf Carpetright heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's verlies gedraaid. Dat komt naar voren uit het faillissementsverslag van de curatoren. Daarin worden ook de problemen met de ingebruikname van een nieuw softwaresysteem uiteengezet die uiteindelijk tot het faillissement leidden.
Vakmedium RetailTrends berichtte als eerste over het faillissementsverslag. Over 2022 draaide Carpetright een verlies van 518.000 euro op een omzet van ruim 73 miljoen euro. Een jaar later ging er een verlies van 17,5 miljoen euro in de boeken, gevolgd door een negatief resultaat van 10,5 miljoen euro. Dat was op een omzet van respectievelijk 75 miljoen euro en 70 miljoen euro.
