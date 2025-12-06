De wetenschap achter veranderende vriendschappen

Het is geen verbeelding dat vriendschappen veranderen wanneer kinderen in beeld komen. Natuurlijk doen ze dat. Als je net ouders bent geworden draait alles om de baby. De vrienden komen op zijn best op de tweede plaats. Of op de derde, als je vrienden hun werk belangrijk vinden. Of op de vierde als ze familiebanden koesteren. Hoogleraar sociologie Matthijs Kalmijn van de Universiteit van Amsterdam deed hier uitgebreid onderzoek naar. Hij interviewde 7.799 personen over een periode van twaalf jaar en ontdekte een opvallend patroon: vooral vrouwen maken ingrijpende veranderingen in hun vriendschappen door wanneer ze moeder worden.​

De verklaring ligt in wat onderzoekers 'faseproblematiek' noemen: we hebben de neiging om contacten te onderhouden met mensen in dezelfde levensfase. Jonge gezinnen verhuizen vaak naar wijken met andere jonge gezinnen, en de buurvrouw met een baby kan al snel de plek innemen van een kinderloze vriend. Dit is niet per se bewust of kwaadwillig – het is menselijke psychologie. We zoeken verbinding met mensen die ons leven en onze uitdagingen begrijpen.​

De werelden splitsen zich

Wanneer vrienden ouders worden, verandert hun hele leven fundamenteel. Vanaf de geboorte zijn ouders vrijwel continu 'aan de beurt'. Elk moeilijkheidje is uiteindelijk voor hen, om nog maar te zwijgen over de organisatie die het gezinsleven met zich meebrengt. Voor kinderloze vrienden kan het saai zijn dat hun vriend al om half één naar huis gaat op een feestje – als ze het feestje überhaupt halen. De begrippen 'gebroken nacht' en 'moeheid' krijgen een heel andere betekenis.​

Maar ook de kinderloze vriend bevindt zich in lastig vaarwater. Het initiatief om elkaar te bezoeken wordt vaker van de kinderloze kant verwacht. Die heeft immers 'tijd zat'. Vervolgens moet je al die kinderverhalen aanhoren, terwijl je eigen verhaal blijkbaar minder opwindend is. Je mist de avondjes uit en lange ononderbroken gesprekken.​

De confrontatie met je eigen situatie

Voor velen wordt het nog complexer wanneer er ook een eigen kinderwens speelt. Waar je het eerder vooral jammer vond dat het lastiger was om met vrienden af te spreken, kan het inmiddels ook erg confronterend zijn geworden. De gesprekken over peuterpubertijd, schoolkeuzes en eerste stapjes kunnen pijnlijk aanvoelen als je zelf nog wacht op die positieve zwangerschapstest.​

Soms komen daar ook ondoordachte opmerkingen bij van vriendinnen: "Wacht maar tot jij moeder wordt" of "Als je moeder bent, dán pas weet je wat moe zijn is". Hoewel meestal niet kwaad bedoeld, kunnen zulke uitspraken diep snijden.​

Zes strategieën om de vriendschap te behouden

Erken dat het oké is om je zo te voelen

Je hoeft niet altijd op één lijn te lopen met de mensen om je heen. Je leven mag even 'in between' zijn, dat zegt niets over of je achterloopt of iets mist. Dit gevoel is normaal en heel herkenbaar. Soms helpt het al om die gedachten niet te veroordelen, maar gewoon te erkennen: "Ja, dit voelt even eenzaam. En dat is oké".​

Communiceer open en eerlijk

Zowel ouders als kinderloze vrienden vullen vaak dingen in voor de ander. Vrienden zonder kinderen denken dat je als moeder geen tijd hebt. Moeders denken dat hun kinderloze vriendinnen geen zin hebben in een kinderverjaardag. Stop daarmee. Vraag gewoon. Of zeg eerlijk dat je nu even geen ruimte hebt, maar wel later. Een simpele "Zullen we eind volgende maand iets plannen?" en dat dan ook echt doen, is goud waard. kekmama

Psycholoog Steven Pont benadrukt het belang van het ABC van vriendschap : Acceptatie, Begrip en Communicatie. Als die drie elementen op orde zijn, maakt het niet zo veel uit of je vrienden ook kinderen hebben of niet.​

Zoek balans in gesprekken

Vriendschap draait om verbinding, en dat lukt alleen als je moeite doet om in elkaars leefwereld te blijven staan. Als kinderloze vriend mag je best, netjes, aangeven dat je ook een leven hebt waar aandacht voor mag zijn. Tegelijkertijd: die kinderen zijn ontzettend belangrijk voor je vriendinnen. Een beetje interesse tonen is ook wel zo netjes. Het gaat om geven en nemen.​

Accepteer dat het anders wordt (maar niet per se slechter)

Spontane avondjes uit en eindeloos natafelen zijn misschien minder vanzelfsprekend, maar anders betekent niet slechter. Korte koffiedates tijdens het wandelen, samen boodschappen doen of gewoon bellen terwijl je het avondeten roert – het telt allemaal. Plan ook bewust momenten in zonder kinderen erbij. Vriendschappen kunnen juist verrijkt worden door deze bewuste aandacht.​

Weet dat het beter wordt

Uit onderzoek van Kalmijn blijkt dat vooral kinderen van nul tot vier jaar een groot effect hebben op de vriendschappen van hun moeder. Daarna neemt de druk op de vriendschap af. Nog even volhouden dus – de intensieve babyfase is tijdelijk.​

Zoek ook gelijkgestemden

Dit betekent niet dat je je huidige vriendschappen moet opgeven, maar het kan helpen om ook nieuwe verbindingen aan te gaan met mensen die nu wél in dezelfde fase zitten. Dat kan via een hobby, vrijwilligerswerk, een boekclub of online communities. Vriendschappen veranderen en dat is niet per se verlies. Soms betekent het dat er ruimte komt voor nieuwe mensen die beter bij jouw huidige leven passen.​

Praktische tips voor beide kanten

Voor ouders:

Blijf afspreken zonder kinderen erbij – probeer de raakvlakken te vinden die je samen hebt​

Neem zelf ook initiatief, ook al heb je het druk

Vraag naar het leven van je kinderloze vriend, niet alleen vertellen over je eigen situatie

Wees je bewust van mogelijk gevoelige opmerkingen over moederschap

Accepteer het als je vriend niet naar elke babyborrel kan komen​

Voor kinderloze vrienden: