'Eeuwige chemicaliën' gevonden in Belgisch brood en Nederlandse pepernoten

Een studie van milieuorganisatie PAN Europe toont aan dat er verontrustende hoeveelheden van de chemische stof TFA in alledaagse graanproducten zitten. Ook bepaalde producten uit Nederland en België scoren hoog. Belgisch volkorenbrood en Nederlandse pepernoten bevatten opvallende concentraties van deze zogenaamde 'eeuwige chemicaliën'.

TFA staat voor trifluorazijnzuur en is een afbraakproduct van PFAS -pesticiden. Je hebt waarschijnlijk wel eens van PFAS gehoord: dat zijn stoffen die nauwelijks afbreken in de natuur en zich opstapelen in ons milieu en lichaam. TFA is daar een familielid van. De stof lost goed op in water, belandt daardoor in de bodem en wordt vervolgens opgenomen door planten. Vooral tarwe blijkt bijzonder goed in het opnemen van TFA.

De onderzoekers bekeken 66 graanproducten uit zestien Europese landen. In ruim 80 procent van de monsters werd TFA aangetroffen. Belgisch volkorenbrood sprong er tussen uit met 340 microgram per kilo, een van de hoogste waarden in het hele onderzoek. Nederlandse pepernoten bevatten 130 microgram per kilo. Ter vergelijking: de gemiddelde concentratie in kraanwater is 107 keer lager.

Talloze gezondheidsproblemen

Waarom is dit zorgwekkend? Recente studies linken TFA aan problemen met de voortplanting en ontwikkeling. Ook zijn er aanwijzingen voor effecten op de schildklier en de lever. Officiële Europese veiligheidslimieten voor TFA in voedsel bestaan echter nog niet, maar de gevonden waarden overschrijden de standaardnorm voor vergelijkbare schadelijke stoffen ruim.

Voedselautoriteiten controleren momenteel niet op TFA in ons eten. Dit is dan ook de eerste studie die zo breed naar graanproducten in Europa heeft gekeken. De onderzoekers willen strengere regelgeving en een verbod op PFAS-pesticiden om verdere besmetting van de voedselketen te voorkomen.