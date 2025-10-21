ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Boeren in VS boos over idee Trump voor extra vlees uit Argentinië

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 10:42
anp211025079 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaanse boeren bekritiseren het idee van president Donald Trump om meer rundvlees uit Argentinië te importeren. Trump suggereerde dat dit weekend, om de tot recordhoogtes gestegen rundvleesprijzen in de VS omlaag te krijgen. Ook zou hij hiermee de Argentijnse president Javier Milei, die Trump als bondgenoot beschouwt, kunnen helpen.
De boeren zien de suggestie echter als een bedreiging, juist nu ze profiteren van hoge veeprijzen en een sterke consumentenvraag. "Dit plan zorgt alleen maar voor chaos in een cruciale periode voor Amerikaanse veehouders, terwijl het niets doet om de prijzen in de supermarkt te verlagen", zei Colin Woodall, hoofd van de National Cattlemen's Beef Association.
Economen betwijfelen overigens dat Washington de rundvleesprijzen kan verlagen door extra vlees uit Argentinië te halen. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Landbouw moeten boeren in de VS zelf meer rundvlees produceren.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

ANP-529315227

Waarom vinden we geen aliens? Misschien omdat ze al veel verder zijn dan wij, denken onderzoekers

ANP-537345533

Zorgwekkende hoeveelheid lood in eiwitshakes

Loading