Boeren in VS boos over idee Trump voor extra vlees uit Argentinië

WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaanse boeren bekritiseren het idee van president Donald Trump om meer rundvlees uit Argentinië te importeren. Trump suggereerde dat dit weekend, om de tot recordhoogtes gestegen rundvleesprijzen in de VS omlaag te krijgen. Ook zou hij hiermee de Argentijnse president Javier Milei, die Trump als bondgenoot beschouwt, kunnen helpen.

De boeren zien de suggestie echter als een bedreiging, juist nu ze profiteren van hoge veeprijzen en een sterke consumentenvraag. "Dit plan zorgt alleen maar voor chaos in een cruciale periode voor Amerikaanse veehouders, terwijl het niets doet om de prijzen in de supermarkt te verlagen", zei Colin Woodall, hoofd van de National Cattlemen's Beef Association.

Economen betwijfelen overigens dat Washington de rundvleesprijzen kan verlagen door extra vlees uit Argentinië te halen. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Landbouw moeten boeren in de VS zelf meer rundvlees produceren.