WhatsAppgegevens 3,2 miljoen Belgen te koop op dark web

BRUSSEL (ANP) - Cybercriminelen bieden gegevens aan van 3,2 miljoen Belgische WhatsAppgebruikers, waarschuwen de Belgische autoriteiten. Op een forum op het dark web zijn telefoonnummers en gebruikersnamen te koop, zo is te lezen in een waarschuwing op de overheidswebsite Safeonweb.be. Een deskundige zegt tegen De Morgen dat er geen sprake is van een hack, maar dat de gegevens zijn gelekt.

De gegevens die te koop worden aangeboden, kunnen criminelen gebruiken voor oplichting, waarschuwt de Belgische overheid. Criminelen kunnen zich voordoen als de persoon van wie ze de gegevens in handen hebben, en zo het vertrouwen winnen van diens naasten. Mensen moeten "sceptisch" zijn als ze opeens door een onbekende benaderd worden en hun privégegevens afschermen.

De Morgen meldt dat behalve namen en nummers ook profielfoto's in de lijst staan. Het Belgische Centrum voor Cybersecurity en cyberveiligheidsdeskundige Inti De Ceukelaire zeggen in de krant dat de database ongewoon groot is. "Het gaat om zo'n grote hoeveelheid, volgens mij zijn dit zowat alle Belgen die een WhatsAppaccount hebben", citeert de krant de expert.

Het dark web, waar de gegevens te koop zijn, is het deel van het internet dat alleen toegankelijk is met speciale software of speciale toestemming.