ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Familie De Leeuw verkoopt bedrijf achter Bruna aan consortium

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 13:46
anp200126147 1
RIJEN (ANP) - Oprichtersfamilie De Leeuw verkoopt Audax, het moederbedrijf van winkelketens Bruna en ReadShop, aan Lector Capital, een consortium van investeerders en ondernemers. Daarmee komt er volgens de onderneming een einde aan een onzekere periode van meer dan drie jaar waarin de onderneming kampte met in de coronatijd opgebouwde schulden.
Audax heeft 830 mensen in dienst en de ketens van het bedrijf tellen 470 winkels. Nu er regelingen zijn getroffen voor de schulden en het bedrijf een nieuwe eigenaar krijgt, "ontstaat er rust en ruimte om weer vooruit te kijken", laat topman Hans Willem Cortenraad weten.
Wat de nieuwe eigenaar precies met Audax wil gaan doen, is nog niet allemaal duidelijk. Namens het consortium treedt Paul Sies toe tot het bestuur van Audax als herstructureringsdirecteur. Hij gaat zich de komende tijd bezighouden met de uitvoering van een "aangescherpte strategie", in nauwe samenwerking met het bestaande bestuur en managementteam.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

Loading