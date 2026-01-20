Familie De Leeuw verkoopt bedrijf achter Bruna aan consortium

RIJEN (ANP) - Oprichtersfamilie De Leeuw verkoopt Audax, het moederbedrijf van winkelketens Bruna en ReadShop, aan Lector Capital, een consortium van investeerders en ondernemers. Daarmee komt er volgens de onderneming een einde aan een onzekere periode van meer dan drie jaar waarin de onderneming kampte met in de coronatijd opgebouwde schulden.

Audax heeft 830 mensen in dienst en de ketens van het bedrijf tellen 470 winkels. Nu er regelingen zijn getroffen voor de schulden en het bedrijf een nieuwe eigenaar krijgt, "ontstaat er rust en ruimte om weer vooruit te kijken", laat topman Hans Willem Cortenraad weten.

Wat de nieuwe eigenaar precies met Audax wil gaan doen, is nog niet allemaal duidelijk. Namens het consortium treedt Paul Sies toe tot het bestuur van Audax als herstructureringsdirecteur. Hij gaat zich de komende tijd bezighouden met de uitvoering van een "aangescherpte strategie", in nauwe samenwerking met het bestaande bestuur en managementteam.