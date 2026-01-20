ECONOMIE
Shorttracker De Laat vervangt niet fitte Kos in selectie Spelen

Sport
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 13:36
anp200126146 1
UTRECHT (ANP) - Itzhak de Laat is als vijfde en laatste shorttracker toegevoegd aan de selectie voor de Olympische Spelen van volgende maand in Milaan. De 31-jarige Fries is de vervanger van Daan Kos, die niet voldoende fit is na een rugblessure. Dat maakte schaatsbond KNSB dinsdag bekend.
Kos liep de blessure in november op tijdens een val op training. Hij miste daarna twee wereldbekerwedstrijden en het EK van afgelopen weekend. Hij kreeg tot dinsdag de tijd om te revalideren. "Vandaag werd in gezamenlijk overleg de knoop doorgehakt dat Milaan voor hem toch te snel komt", aldus de KNSB in een persbericht.
"Ik ben de selectiecommissie dankbaar dat ik nog wat langer de tijd heb gekregen, maar het is helaas niet genoeg", legde Kos uit. "Ik kan al wel weer trainen op het ijs, maar ik voel zelf ook dat het niet realistisch is om op de Spelen of het WK in maart op topniveau te zijn."
'Ontzettend teleurstellend'
"Er is echt met man en macht gewerkt om mij klaar te stomen voor de Spelen. Dat het niet is gelukt, is ontzettend teleurstellend voor ons allemaal", aldus Kos.
De selectie bij de mannen bestaat nu uit Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons en De Laat. Bij de vrouwen doen Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma, Zoë Florence Deltrap en de aangewezen Suzanne Schulting mee. De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 6 februari.
