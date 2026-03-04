ECONOMIE
Zes subtiele signalen dat iemand je leuk vindt

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
woensdag, 04 maart 2026 om 9:44
ANP-67904588
Je kent het vast wel: je bent met iemand aan het daten en vraagt je af of het ergens toe gaat leiden. Genoeg appjes om enthousiast te blijven, maar de vraag maalt door je hoofd: vinden ze míj leuk, of vinden ze het vooral leuk dat ík hen leuk vind?
Goed nieuws: er zijn een aantal subtiele signalen die hun gevoel voor jou kunnen verraden. Dit zijn zes tekenen waar je op moet letten.
Spiegelen zonder het door te hebben
Neem jij een slok, dan nemen zij er ook een. Jij leunt naar voren, zij volgen. Jouw lach wordt harder, die van hen ook. Dat is geen trucje, maar onbewuste imitatie, een bekend sociaal fenomeen. Onderzoek laat zien dat mensen die elkaar spiegelen, elkaar vaak leuker vinden.
Het is het lichaam dat zegt: “Ik zit op jouw golflengte.” Gebeurt dit steeds opnieuw? Dan gaat het de goede kant op.
Blijven terugkomen in het gesprek
Niet alleen een “haha” of een losse emoji. Ze stellen vervolgvragen. Onthouden dat detail waarvan jij dacht dat het allang vergeten was. Praten met jou voelt niet als iets dat ze er even tussendoor doen terwijl Netflix aanstaat.
Aandacht kost tijd. En tijd geven is misschien wel het duidelijkste teken van interesse. Wie écht luistert, investeert.
Oogcontact dat nét te lang duurt
Sommige mensen vermijden oogcontact uit verlegenheid. Anderen houden het vast omdat ze willen zien wat het met je doet. Dat kleine moment waarop jullie blikken elkaar net iets langer vasthouden tijdens een grap, stilte of bijna-kus en je brein ineens denkt: oh. Oké. Dit is niet neutraal.
Onderzoek naar speeddates laat zien dat wederzijds oogcontact voorspelt wie elkaar later terug wil zien.
Iets echts delen
Niet de standaardverhalen die ze al honderd keer hebben verteld, maar iets wat kwetsbaarder is. En daarna geven ze jou ruimte om hetzelfde te doen, zonder dat het een therapiesessie wordt.
Wederzijdse openheid is een bewezen bouwsteen van intimiteit. Iemand die iets echts met je deelt en niet bang is voor jouw reactie, probeert iets op te bouwen.
Subtiel fysiek contact zoeken
Een hand op je rug in een drukke ruimte. Even tegen je knie onder tafel. Snel dat kettinkje rechtleggen. Aanraking is een snelle manier om warmte te tonen, zolang het natuurlijk voelt en niet geforceerd.
Op je afstemmen
Ze schuiven op zodat jij een betere plek krijgt. Praten zachter als jij dichterbij komt. Checken even in zonder er een drama van te maken. Dat is het verschil tussen “ik wil jou” en “ik wil dat jij je goed voelt”.
Het meest overtuigende signaal is consistentie. Ze blijven komen. Blijven opletten. Blijven aanwezig.
En eerlijk? Stop met eindeloos analyseren. Vraag gewoon: “Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen?” Dat scheelt een hoop tijd.
Bron: Vice

