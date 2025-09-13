ECONOMIE
Farmaceut AstraZeneca schort uitbreiding onderzoekslocatie VK op

Economie
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 13:49
anp130925087 1
CAMBRIDGE (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Britse farmacieconcern AstraZeneca heeft plannen voor de uitbreiding van zijn onderzoekslocatie in Cambridge van 200 miljoen pond (zo'n 231 miljoen euro) opgeschort. Het besluit is een tegenslag voor het Verenigd Koninkrijk. De regering van premier Keir Starmer wil de kwakkelende Britse economie juist weer op gang helpen.
Een woordvoerder van AstraZeneca meldde dat het management "voortdurend de investeringsbehoeften van ons bedrijf herbeoordeelt", maar wilde daar tegenover persbureau AFP niet verder op ingaan.
In januari besloot AstraZeneca af te zien van plannen voor een vaccinfabriek in het noordwesten van Engeland. Onlangs besloot branchegenoot Merck plannen voor een onderzoekscentrum in het Verenigd Koninkrijk te laten varen. Merck weet dit aan het "gebrek aan investeringen" in de sector en de prijzen voor geneesmiddelen in het VK.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft farmaceuten onder druk gezet om meer in de Verenigde Staten te investeren.
