Verkeersboete? In Qatar gaat je auto gewoon door de shredder, zie beelden

door Désirée du Roy
dinsdag, 04 november 2025 om 13:22
Krijg je in Nederland een boete voor te hard rijden, dan mopper je wat en betaal je braaf. Maar in Qatar pakken ze het net even anders aan.
Wegpiraten die hun roekeloze rijgedrag etaleren voor de neus van de politie krijgen het deksel hard op de neus. Dan gaat je auto namelijk linea recta de versnipperaar in. Zelfs als het om een supercar van een paar ton gaat.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken deelde de keiharde aanpak trots op sociale media: bestuurders die anderen in gevaar brengen, raken hun wagen kwijt. Geen waarschuwing, geen boete, geen cursus ‘Veilig rijden voor dummies’.
De asociale bestuurder werd opgepakt en zijn wagen ingenomen. De auto werd vervolgens gewoon in de shredder gegooid. De chauffeur zelf riskeert een celstraf tot drie jaar en een boete tot ruim 13.000 euro.
Dus mocht je ooit in Qatar achter het stuur kruipen: voetje van het gas en handen netjes op tien-voor-twee.
Bekijk hieronder de beelden:
Bron: Clint

