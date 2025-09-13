ECONOMIE
Man (20) opgepakt voor opruiing, rust in Beverwijk en Heemskerk

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 13:08
anp130925084 1
HEEMSKERK (ANP) - Een 20-jarige man uit Heemskerk is vrijdagavond aangehouden voor het verspreiden van valse informatie en opruiing via sociale media, meldt de politie zaterdag. De politie zegt niet te kunnen delen wat de verdachte precies heeft geplaatst.
In Beverwijk en Heemskerk ontstond eerder onrust door een conflict tussen twee groepen jongeren. Om die reden werd een noodbevel afgegeven en bleven meerdere middelbare scholen vrijdag dicht. Op sociale media gingen berichten rond over mogelijke escalaties, maar de politie meldt dat het vrijdag en afgelopen nacht veilig was op straat in de twee Noord-Hollandse plaatsen en dat er geen nieuwe incidenten zijn geweest. "Dit laat zien dat de berichten die rondgaan nep zijn", aldus de politie.
