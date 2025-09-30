Farmaceut Sanofi zegt onderzocht te worden door EU over vaccins

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Het Franse farmaceutische concern Sanofi wordt door de Europese Unie onderzocht vanwege zijn praktijken in de griepvaccinsector. Dat stelt het bedrijf zelf. De Europese Commissie meldde eerder op dinsdag dat onaangekondigde inspecties waren uitgevoerd bij een bedrijf dat actief is in de vaccinsector, maar zei niet om welk bedrijf het ging of waar de invallen plaatsvonden.

Sanofi heeft bevestigd dat de Commissie maandag de hoofdkantoren van Sanofi in Frankrijk en Duitsland heeft bezocht in het kader van een "onderzoek naar zijn gedrag in de sector van seizoensgebonden griepvaccins". Het bedrijf zegt zich te houden aan de relevante regels en voorschriften en werkt mee aan het onderzoek.

De Europese Commissie heeft zorgen dat het bedrijf mogelijk de Europese mededingingsregels heeft geschonden. Ook relevante nationale mededingingsautoriteiten zijn bij het onderzoek betrokken.