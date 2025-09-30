ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Farmaceut Sanofi zegt onderzocht te worden door EU over vaccins

Economie
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 20:07
anp300925178 1
PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Het Franse farmaceutische concern Sanofi wordt door de Europese Unie onderzocht vanwege zijn praktijken in de griepvaccinsector. Dat stelt het bedrijf zelf. De Europese Commissie meldde eerder op dinsdag dat onaangekondigde inspecties waren uitgevoerd bij een bedrijf dat actief is in de vaccinsector, maar zei niet om welk bedrijf het ging of waar de invallen plaatsvonden.
Sanofi heeft bevestigd dat de Commissie maandag de hoofdkantoren van Sanofi in Frankrijk en Duitsland heeft bezocht in het kader van een "onderzoek naar zijn gedrag in de sector van seizoensgebonden griepvaccins". Het bedrijf zegt zich te houden aan de relevante regels en voorschriften en werkt mee aan het onderzoek.
De Europese Commissie heeft zorgen dat het bedrijf mogelijk de Europese mededingingsregels heeft geschonden. Ook relevante nationale mededingingsautoriteiten zijn bij het onderzoek betrokken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

ANP-536609365

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

Loading