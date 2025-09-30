Kamerleden: actie op scholen waar religie en democratie botsen

DEN HAAG (ANP) - Meerdere Kamerleden zijn bezorgd over de botsing tussen religieuze en democratische waarden op sommige scholen, waarover Nieuwsuur maandag berichtte. In een debat over het basisonderwijs zeiden onder anderen Marleen Haage (GroenLinks-PvdA) en Ilana Rooderkerk (D66) dat het onderwijs niet tegen artikel 1 van de grondwet in mag gaan.

Nieuwsuur meldde maandag dat op meerdere reformatorische en islamitische scholen homoseksualiteit wordt afgewezen of bijvoorbeeld de evolutietheorie wordt ontkracht. De religieuze opvattingen worden naast de democratische waarden gedoceerd, dus kinderen horen dat iedereen gelijk is, maar ook dat de vrouw onderdanig moet zijn aan de man.

Rooderkerk vindt dat het niet genoeg is dat scholen discriminerende dingen mogen leren, "zolang ze wat aandacht hebben voor democratische waarden". Volgens haar kunnen kinderen dat niet verenigen.

"Kinderen moeten geen discriminatie worden aangeleerd", zei Haage. "Hier moet tegen worden opgetreden."