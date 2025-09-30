ECONOMIE
Hoogste Franse onderscheiding voor directeur Rijksmuseum

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 20:15
anp300925180 1
DEN HAAG (ANP) - De directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, Taco Dibbits, heeft de hoogste Franse onderscheiding gekregen, het Legioen van Eer (Légion d'Honneur). De Franse ambassadeur in Nederland reikte hem in Den Haag de onderscheiding uit.
Met de onderscheiding eert Frankrijk Dibbits voor "zijn rol in de ontwikkeling van de samenwerking tussen Nederlandse en Franse musea". Dibbits speelde in 2016 een cruciale rol bij de verwerving van de huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit, twee schilderijen van Rembrandt die lang in handen waren van de Franse familie De Rothschild.
De twee portretten werden gezamenlijk aangekocht door het Rijksmuseum en het Louvre. "Het paar zal nooit worden gescheiden en de twee musea stellen het om beurten vijf jaar lang tentoon, waardoor een prachtige en ongekende artistieke brug tussen Amsterdam en Parijs wordt geslagen", zei de Franse ambassadeur tijdens de ceremonie.
Nederland en Frankrijk betaalden destijds samen 160 miljoen euro voor de schilderijen.
