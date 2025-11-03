Farmaceut uit VS bouwt miljardenfabriek met 500 banen in Katwijk

DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly opent in Nederland een fabriek waar geneesmiddelen worden gemaakt. Lilly, een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, wil zich vestigen in de gemeente Katwijk. Het is de bedoeling dat in het gebied Zijlhoek-De Woerd voor 3 miljard dollar (omgerekend ruim 2,6 miljard euro) een productielocatie komt waar vijfhonderd banen ontstaan. Lilly is bekend van onder meer een nieuwe afslankpil en diabetes- en kankermedicijnen.

Het beursgenoteerde bedrijf, dat vorig jaar een omzet van 45 miljard dollar had, maakte de plannen bekend op een persconferentie in cultuurgebouw Amare in Den Haag. Daarbij waren onder anderen Lilly's topman David Ricks en de demissionaire ministers Vincent Karremans (Economische Zaken) en Jan Anthonie Bruijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aanwezig.