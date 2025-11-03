Aanklager ICC: wreedheden el-Fasher zijn mogelijk oorlogsmisdaden

DEN HAAG (ANP) - Het aanklagerskantoor van het Internationaal Strafhof (ICC) waarschuwt maandag dat er mogelijk oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd bij het geweld in de Soedanese stad el-Fasher. Het kantoor zegt dat na berichten over massamoorden, verkrachtingen en andere misdaden tijdens aanvallen van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF).

Het aanklagerskantoor onderzoekt de gruweldaden die in de regio Darfur worden gepleegd en verzamelt bewijsmateriaal voor toekomstige vervolgingen. "Deze gruweldaden zijn deel van een breder patroon van geweld dat de gehele regio Darfur teistert sinds april 2023. Als dergelijke daden worden bewezen, kunnen ze volgens het Statuut van Rome oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid vormen." Het ICC is bevoegd om te oordelen over het conflict in Darfur, brengt het kantoor in herinnering.

Volgens de VN zijn meer dan 65.000 mensen uit el-Fasher gevlucht, maar tienduizenden mensen zitten vast in de stad. Voor de aanval leefden ongeveer 260.000 mensen in de stad in het westen van het land.

De RSF vindt haar oorsprong bij de Janjaweed, een voornamelijk Arabische militie die twintig jaar geleden in Darfur werd beschuldigd van genocide. Vorige maand bevond het strafhof nog het Soedanese militiekopstuk Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid voor gruweldaden gepleegd in 2003-2004.