ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëlische ambassadeur: annuleren chanoekaconcert beschamend

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 14:28
anp031125111 1
DEN HAAG (ANP) - De beslissing van het Amsterdamse Concertgebouw om het jaarlijkse chanoekaconcert af te gelasten vanwege de banden van de zanger met het Israëlische leger is "beschamend en verwerpelijk", vindt de Israëlische ambassadeur in Nederland. "Deze hypocrisie en discriminatie hebben niets met cultuur te maken, het lijkt eerder op buigen voor een luidruchtige haatdragende minderheid", aldus Zvi Aviner-Vapni.
De ambassadeur stelt dat in Israël iedereen dienstplicht vervult om de democratie en het volk te beschermen. "Door een artiest uit te sluiten vanwege zijn inzet voor dat doel, verzaakt het Concertgebouw zijn eigen missie om mensen door muziek te verbinden."
Zondag annuleerde het Concertgebouw het concert omdat het niet lukte om met organisator Stichting Chanukah Concert tot overeenstemming te komen over een alternatief voor zanger Shai Abramson. Hij heeft gediend in het leger en werkt sindsdien als zanger bij plechtigheden van de IDF. Abramson beschrijft deze rol ook op zijn eigen site.
Het ANP heeft contact gezocht met de zanger maar nog geen reactie ontvangen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

ANP-538971533

De comeback van vlees en het imagoprobleem van vegan eten

Loading