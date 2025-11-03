Israëlische ambassadeur: annuleren chanoekaconcert beschamend

DEN HAAG (ANP) - De beslissing van het Amsterdamse Concertgebouw om het jaarlijkse chanoekaconcert af te gelasten vanwege de banden van de zanger met het Israëlische leger is "beschamend en verwerpelijk", vindt de Israëlische ambassadeur in Nederland. "Deze hypocrisie en discriminatie hebben niets met cultuur te maken, het lijkt eerder op buigen voor een luidruchtige haatdragende minderheid", aldus Zvi Aviner-Vapni.

De ambassadeur stelt dat in Israël iedereen dienstplicht vervult om de democratie en het volk te beschermen. "Door een artiest uit te sluiten vanwege zijn inzet voor dat doel, verzaakt het Concertgebouw zijn eigen missie om mensen door muziek te verbinden."

Zondag annuleerde het Concertgebouw het concert omdat het niet lukte om met organisator Stichting Chanukah Concert tot overeenstemming te komen over een alternatief voor zanger Shai Abramson. Hij heeft gediend in het leger en werkt sindsdien als zanger bij plechtigheden van de IDF. Abramson beschrijft deze rol ook op zijn eigen site.

Het ANP heeft contact gezocht met de zanger maar nog geen reactie ontvangen.