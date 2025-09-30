ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Farmaceuten winnen op Wall Street na deal VS en Pfizer

Economie
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 22:17
anp300925198 1
NEW YORK (ANP) - Farmaceutische bedrijven hoorden dinsdag bij de winnaars op Wall Street. Pfizer heeft een akkoord bereikt met de Amerikaanse regering over prijsverlagingen voor sommige geneesmiddelen en gaat rechtstreeks medicijnen aan Amerikanen verkopen met korting. In ruil voor het verlagen van de prijzen voor medicijnen zei Pfizer dat het bedrijf een driejarige vrijstelling heeft bedongen van de door Trump aangekondigde importheffingen op geneesmiddelen. Pfizer werd 6,8 procent hoger gezet. Branchegenoten Merck, Eli Lilly, Amgen en AbbVie wonnen tot 6,8 procent.
Trump had farmaceutische bedrijven eerder onder druk gezet om hun Amerikaanse prijzen in lijn te brengen met wat buitenlandse afnemers voor de medicijnen betalen. Naar verwachting volgen andere bedrijven de stap van Pfizer.
De Dow-Jonesindex eindigde de laatste handelsdag van september 0,2 procent hoger op 46.397,89 punten. De bredere S&P 500 klom 0,4 procent naar 6688,46 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 22.660,01 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

ANP-536609365

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

Loading