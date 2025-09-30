Farmaceuten winnen op Wall Street na deal VS en Pfizer

NEW YORK (ANP) - Farmaceutische bedrijven hoorden dinsdag bij de winnaars op Wall Street. Pfizer heeft een akkoord bereikt met de Amerikaanse regering over prijsverlagingen voor sommige geneesmiddelen en gaat rechtstreeks medicijnen aan Amerikanen verkopen met korting. In ruil voor het verlagen van de prijzen voor medicijnen zei Pfizer dat het bedrijf een driejarige vrijstelling heeft bedongen van de door Trump aangekondigde importheffingen op geneesmiddelen. Pfizer werd 6,8 procent hoger gezet. Branchegenoten Merck, Eli Lilly, Amgen en AbbVie wonnen tot 6,8 procent.

Trump had farmaceutische bedrijven eerder onder druk gezet om hun Amerikaanse prijzen in lijn te brengen met wat buitenlandse afnemers voor de medicijnen betalen. Naar verwachting volgen andere bedrijven de stap van Pfizer.

De Dow-Jonesindex eindigde de laatste handelsdag van september 0,2 procent hoger op 46.397,89 punten. De bredere S&P 500 klom 0,4 procent naar 6688,46 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 22.660,01 punten.