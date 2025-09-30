Kamerleden niet optimistisch over vredesvoorstel Gaza

DEN HAAG (ANP) - Verscheidene Kamerleden hebben zich weinig optimistisch getoond over het vredesvoorstel van Trump voor Israël en Hamas. Het feit dat de Palestijnen niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het voorstel, wordt tijdens het Pointer-jongerendebat als een groot knelpunt gezien.

Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) geeft aan "niet heel optimistisch" te zijn over het vredesplan van Trump. Zolang de Palestijnen niet worden betrokken bij het overleg, acht hij vrede onwaarschijnlijk. Harmen Krul (CDA) heeft om dezelfde reden weinig vertrouwen in het voorstel.

VVD'er Eric van der Burg hoopt dat Hamas akkoord gaat met het voorstel, maar vreest van niet. Wat er volgens hem toe zal leiden dat Israël verder kan gaan met militaire acties tegen de Palestijnen. Hij wil dat er op Europees niveau druk wordt uitgeoefend op Israël. Volgens hem zijn zowel de regering-Netanyahu als Hamas namelijk niet gevoelig voor druk vanuit individuele landen.

'Een beetje hoop'

Voor Jan Paternotte (D66) geeft het voorstel "een beetje hoop", al vreest hij dat Israël zich niet aan de afspraken zal houden. Volgens hem heeft Netanyahu tegenover Israëlische media alweer andere uitspraken gedaan dan wat er in het voorstel staat. Hij wil daarom dat Nederland meer actie gaat ondernemen tegen Israël.

Klaver is het met Paternotte eens en pleit voor brede economische sancties tegen Israël. Ook moeten Palestijnse kinderen die zorg nodig hebben worden opgehaald en de Palestijnse staat worden erkend. Hij noemt de situatie in Gaza "de grootste schande van onze generatie".

De Amerikaanse president Donald Trump deed maandag een voorstel voor vrede na overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Daar staat onder meer in dat Hamas zich moet ontwapenen en terugtrekken uit het bestuur van Gaza.