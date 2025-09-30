Volt in debat: zoek in EU ruimte voor Nederlandse boeren

UTRECHT (ANP) - Volt wil ook in andere EU-landen zoeken naar plek voor intensieve boerenbedrijven uit Nederland. "Landinwaarts in de EU is genoeg ruimte om een aantal boeren ruimte te geven", zei kandidaat-Kamerlid Anna Veltkamp in een verkiezingsdebat van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Voor Nederland als grote vleesexporteur is "echt geen plek", aldus Veltkamp. Over andere intensieve vormen van landbouw, zoals glastuinbouw, was ze positiever.

Andere deelnemers aan het debat hadden het over het verplaatsen van boeren binnen Nederland. "Een mooie realiteit", zei CDA-kandidaat Arjan Tolkamp. "Maar het is bijna niet te realiseren." Dat beaamde ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Hij pleitte voor ruilverkaveling waarbij het voor boeren aantrekkelijk wordt om te verhuizen.