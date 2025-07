Fastfoodketen Taco Bell in Nederland failliet verklaard

ROTTERDAM (ANP) - Fastfoodketen Taco Bell is in Nederland failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam. Dat komt naar voren uit het insolventieregister. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf serveert Mexicaans eten en had tien vestigingen in ons land. RTL Nieuws meldde als eerste over het bankroet.

Franchisenemer T Bello Netherlands, dat in handen is van het Britse MSHA, begon enkele jaren geleden met Taco Bell-restaurants in Nederland. Die waren onder meer te vinden in Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.

Het bedrijf kondigde twee jaar geleden nog plannen aan om uit te breiden in ons land. Destijds telde de keten nog acht vestigingen in Nederland, dat moesten er rond deze tijd minimaal twaalf zijn. Het geld voor de expansie haalde de onderneming op via een gang naar de NPEX-effectenbeurs, een Nederlandse beurs voor groeiende ondernemingen. Daarvoor gaf Taco Bell een obligatielening uit van maximaal 2 miljoen euro.