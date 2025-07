Stichting ALS: overlijden George Kooymans komt hard aan

UTRECHT (ANP) - Hoewel duidelijk was dat George Kooymans niet meer beter kon worden, komt zijn overlijden toch hard aan. Dat laat de Stichting ALS Nederland weten in reactie op de dood van de Golden Earring-gitarist, die woensdagochtend op 77-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van de spierziekte.

"Wij zijn in gedachten bij zijn familie, vrienden en de andere bandleden en wensen hen veel sterkte", zegt directeur Limore Noach van de stichting. "Toen bekend werd dat George Kooymans ALS had en hij niet meer kon optreden, was het hartverwarmend om te zien hoe heel Nederland massaal in actie kwam."