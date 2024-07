Medvedev schakelt als eerste geplaatste Sinner uit op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Daniil Medvedev heeft de als eerste geplaatste Jannik Sinner uitgeschakeld in de kwartfinales van Wimbledon. De als vijfde geplaatste Rus won in vijf sets van de nummer 1 van de wereld: 6-7 (7) 6-4 7-6 (4) 2-6 6-3.

Voor Medvedev is het de tweede keer op rij dat hij de laatste vier haalt op het Londense grastoernooi. Vorig jaar verloor hij in de halve finale van de latere winnaar Carlos Alcaraz. Nu neemt de 28-jarige Rus het in de halve finale op tegen de winnaar van de partij tussen Alcaraz en de Amerikaan Tommy Paul.

Sinner werd vorig jaar in de halve finale uitgeschakeld door Novak Djokovic. De 22-jarige Italiaan blijft de nummer 1 van de wereldranglijst.