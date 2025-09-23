Fed-baas Powell wijst op risico van te lage rente

WARWICK (ANP) - Het blijft risicovol om de rente te verlagen in de Verenigde Staten, omdat dit de inflatie te sterk kan aanjagen. Daarvoor waarschuwde Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, in een toespraak in de staat Rhode Island. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de Amerikaanse arbeidsmarkt zwakker is geworden, wat juist weer een reden kan zijn om de economie te stimuleren met lagere leenkosten.

"Door die tweezijdige risico's is er geen risicovrije route", vertelde de centralebankbaas zijn toehoorders. Hij benadrukte dat de inflatie nog altijd te hoog is naar de maatstaven van de Fed, die mikt op prijsstijgingen van 2 procent.

De opmerkingen komen een week na een politiek beladen rentevergadering, waarin de Fed besloot de rente met een kwart procentpunt te verlagen. Na zijn aantreden probeerde de Amerikaanse president Donald Trump steeds meer druk uit te oefenen om de Fed sneller de rente te laten verlagen, ondanks de onafhankelijkheid van de centralebankenkoepel. De president riep Powell op om af te treden en wilde Fed-bestuurder Lisa Cook per direct ontslaan, maar de rechter blokkeerde dit.

Inflatie

Tegelijkertijd heeft Trumps handelsbeleid invloed op de inflatie. Powell herhaalde dat het nog onzeker is wat het effect van nieuwe importheffingen van de VS zal zijn. Het is mogelijk dat die heffingen de stijging van de prijzen aanjagen, omdat importeurs de extra belasting mogelijk doorberekenen aan klanten.

"Een redelijk basisscenario is dat de tariefgerelateerde effecten relatief kort duren - een eenmalige verschuiving in het prijsniveau", zei Powell. Daarbij waarschuwde hij dat dit effect zich waarschijnlijk wel over een periode van meerdere kwartalen doet voelen. "Eenmalig betekent niet alles in een keer."