Indonesië bereid om 20.000 vredesmilitairen naar Gaza te sturen

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 19:55
anp230925171 1
NEW YORK (ANP) - Indonesië is bereid zeker 20.000 manschappen naar Gaza te sturen om daar toe te zien op de naleving van elk toekomstig vredesverdrag. Dat zei president Prabowo Subianto tijdens het algemene debat van de VN-top. "Wij geloven in de Verenigde Naties en zullen dienstbaar zijn waar vrede vraagt om bescherming - niet alleen in woord, maar ook door aanwezig te zijn", aldus de Indonesische leider in New York.
Subianto voegde eraan toe dat die bereidheid verder strekt dan de situatie in Gaza. Ook in Oekraïne, Soedan of Libië zei hij indien nodig Indonesische militairen te willen inzetten.
