ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zes verdachten van rellen in Den Haag langer vast

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 20:21
anp230925174 1
DEN HAAG (ANP) - Zes verdachten blijven langer vastzitten voor betrokkenheid bij de rellen in Den Haag. De rechter-commissaris verlengde hun voorarrest met veertien dagen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Een zevende verdachte die dinsdag zou worden voorgeleid, is door het OM toch vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte.
Het OM wil dat de verdachten binnen twee weken voor de rechter komen. Dat gebeurt als het onderzoek in hun zaken klaar is.
De verdachten werden zaterdag aangehouden bij de rellen die uitbraken rond een demonstratie voor een strenger asielbeleid. Tot nu toe zijn 37 personen aangehouden, van wie er veertien dinsdag voor de politierechter moesten verschijnen. Zij kregen cel- en taakstraffen opgelegd. De hoogste straf is zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk. Ook moeten meerdere verdachten geld betalen aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

ANP-528965117

Dit ene simpele woord kan een derde van de dementiegevallen voorkomen

shutterstock_1523260682

Dit is de elegantste manier om een passief-agressieve persoon te destabiliseren, volgens een psycholoog

ANP-537053646

Handig trucje: zo verschoon je je beddengoed in één minuut

shutterstock_2414556911

The Economist: Zo ongezond is de zon nou ook weer niet – in tegendeel

ANP-445283876 (1)

Steeds meer mensen gaan naar de biologische tandarts: wat is het voordeel?

Loading