Zes verdachten van rellen in Den Haag langer vast

DEN HAAG (ANP) - Zes verdachten blijven langer vastzitten voor betrokkenheid bij de rellen in Den Haag. De rechter-commissaris verlengde hun voorarrest met veertien dagen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Een zevende verdachte die dinsdag zou worden voorgeleid, is door het OM toch vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte.

Het OM wil dat de verdachten binnen twee weken voor de rechter komen. Dat gebeurt als het onderzoek in hun zaken klaar is.

De verdachten werden zaterdag aangehouden bij de rellen die uitbraken rond een demonstratie voor een strenger asielbeleid. Tot nu toe zijn 37 personen aangehouden, van wie er veertien dinsdag voor de politierechter moesten verschijnen. Zij kregen cel- en taakstraffen opgelegd. De hoogste straf is zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk. Ook moeten meerdere verdachten geld betalen aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven.