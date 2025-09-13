Fed-bestuurder Cook gaf huis op als vakantieadres, meldt Reuters

WASHINGTON (ANP/RTR) - De van hypotheekfraude beschuldigde bestuurder van de Amerikaanse centrale bank Lisa Cook heeft bij het aanvragen van een hypotheek voor haar huis in de Amerikaanse stad Atlanta aangegeven dat het pand haar "vakantiewoning" is. Dit blijkt volgens Reuters uit een document dat het persbureau heeft ingezien.

Trump wil Cook ontslaan vanwege de vermeende hypotheekfraude. De Fed-bestuurder zou volgens de klagers bij het afsluiten van twee hypotheken in 2021 voor twee panden hebben geclaimd dat het betreffende pand haar hoofdverblijfplaats is. Daardoor zou ze een van de hypotheken mogelijk tegen een gunstigere rente hebben gekregen dan zou moeten. Cook heeft dit altijd ontkend.

Het document lijkt de stukken van Cooks critici tegen te spreken, zeggen twee vastgoedexperts tegen Reuters. Dit document kan volgens hen in haar voordeel werken.

Deze week oordeelde een rechter dat Trump haar niet mag ontslaan zolang ze die beslissing aanvecht.