Studio Paramount veroordeelt oproep van sterren voor Israëlboycot

LOS ANGELES (ANP) - Paramount, een van de grote filmstudio's in Hollywood, heeft in een verklaring expliciet afstand genomen van een oproep van bijna 4000 sterren om niet meer samen te werken met Israëlische filminstellingen. Volgens Variety beklemtoont Paramount "te geloven in de kracht van verhalen vertellen en mensen te verbinden."

Het collectief Film Workers for Palestine publiceerde een week geleden een verklaring waarin zij beloven niet meer met Israëlische filminstellingen te werken. De acteurs, regisseurs en professionals zeggen dat zij deze instellingen "medeplichtig" beschouwen aan "genocide en apartheid tegen het Palestijnse volk". Als voorbeelden noemen zij het "goedpraten of rechtvaardigen van genocide en apartheid, of het aangaan van samenwerking met de regering die zich hieraan schuldig maakt."

Paramount deelt deze visie niet: "We moeten méér communicatie bevorderen, niet minder." Paramount is de eerste studio die publiekelijk reageert op de oproep van de duizenden sterren.