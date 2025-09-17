ECONOMIE
Fed blijft zich inzetten voor onafhankelijkheid, zegt voorzitter

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 21:15
anp170925188 1
WASHINGTON (ANP) - De Federal Reserve blijft zich volledig inzetten voor het behoud van zijn onafhankelijkheid. Dat zei Fed-voorzitter Jerome Powell in een persconferentie over het rentebesluit van de Amerikaanse koepel van centrale banken.
Powell antwoordde op een vraag over de aanstelling van Stephen Miran als bestuurslid van de Fed. Een journalist vroeg hem of dit de onafhankelijkheid van de Fed van de politiek niet aantast. Miran heeft zijn baan als economisch adviseur van het Witte Huis namelijk niet opgegeven, maar is met onbetaald verlof.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft de afgelopen maanden geprobeerd zijn greep op de Fed te vergroten. Hij riep meerdere keren op tot het aftreden van Powell omdat hij de rente naar Trumps mening niet snel genoeg verlaagde. Later wilde hij Fed-bestuurslid Lisa Cook per direct ontslaan, maar zij vocht dat besluit aan bij de rechter en blijft voorlopig in functie.
