ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NSC-leider Van Hijum als eerste niet geïnterrumpeerd

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 21:39
anp170925189 1
DEN HAAG (ANP) - Het zal wennen zijn voor NSC. Als lid van de coalitie lag de partij met nu nog negentien zetels veelvuldig onder vuur in de Kamer. Maar woensdag tijdens het debat over de begrotingsplannen voor volgend jaar kon NSC-leider Eddy van Hijum ongestoord zijn verhaal doen. Hij was de eerste fractievoorzitter die helemaal niet werd onderbroken.
De leiders van PVV, VVD, GroenLinks-PvdA en BBB kregen een hele reeks vragen over hun inbreng. De bijdrage van de eerste drie duurde al tot het avonddiner. Het dreigde nachtwerk te worden, waarop de Kamer besloot om te stoppen om middernacht. Donderdag komen dan nog een aantal partijen aan het woord en geeft premier Dick Schoof antwoord.
NSC maakte tot vorige maand deel uit van het kabinet toen de partij de unieke stap nam om het demissionaire kabinet te verlaten. Al sinds de door Pieter Omtzigt opgerichte partij besloot open te staan voor een kabinet met de PVV, daalt de partij in de peilingen. In de meest recente peilingen staat de partij op 0 tot 1 zetel.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (10)

Wat Alexia, Ariane en Amalia kunnen, kan jij ook: Hoe je je hoofd moet houden om perfect op de foto te komen

ANP-493662351

Dit gebeurt er met je lichaam als je te veel eiwitten eet

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

72105589 l normal none

6 tekenen dat je de vriendschap beter kan beëindigen

ANP-533668509

Europa geeft Trump weer zijn zin. Nu over Russische olie

Loading