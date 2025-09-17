NSC-leider Van Hijum als eerste niet geïnterrumpeerd

DEN HAAG (ANP) - Het zal wennen zijn voor NSC. Als lid van de coalitie lag de partij met nu nog negentien zetels veelvuldig onder vuur in de Kamer. Maar woensdag tijdens het debat over de begrotingsplannen voor volgend jaar kon NSC-leider Eddy van Hijum ongestoord zijn verhaal doen. Hij was de eerste fractievoorzitter die helemaal niet werd onderbroken.

De leiders van PVV, VVD, GroenLinks-PvdA en BBB kregen een hele reeks vragen over hun inbreng. De bijdrage van de eerste drie duurde al tot het avonddiner. Het dreigde nachtwerk te worden, waarop de Kamer besloot om te stoppen om middernacht. Donderdag komen dan nog een aantal partijen aan het woord en geeft premier Dick Schoof antwoord.

NSC maakte tot vorige maand deel uit van het kabinet toen de partij de unieke stap nam om het demissionaire kabinet te verlaten. Al sinds de door Pieter Omtzigt opgerichte partij besloot open te staan voor een kabinet met de PVV, daalt de partij in de peilingen. In de meest recente peilingen staat de partij op 0 tot 1 zetel.