Fed-preses verwacht dat effect heffingen op inflatie tijdelijk is

WASHINGTON (ANP) - Amerikaanse importheffingen hebben ervoor gezorgd dat de Federal Reserve dit jaar een hogere inflatie verwacht dan bij een eerdere raming. Maar de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten gaat er vooralsnog van uit dat het effect van de heffingen op de inflatie slechts tijdelijk is. Dat zei Fed-voorzitter Jerome Powell in een toelichting op het rentebesluit.

"Het is duidelijk dat een deel, een aanzienlijk deel, door de handelstarieven komt", zei Powell over de hogere inflatieverwachtingen van beleidsmakers voor 2025.

Importeurs berekenen de door president Donald Trump ingevoerde heffingen waarschijnlijk door in hun prijzen voor klanten, wat de inflatie omhoog stuwt. Maar Powell zei dat de Fed vooralsnog als basisaanname heeft dat dit effect van voorbijgaande aard is. Tegelijkertijd erkende hij dat het nog lastig te voorspellen is hoe de economie en het prijspeil zich zullen ontwikkelen op de lange termijn.