Fed-voorzitter Jerome Powell blijft in bestuur centrale bank

WASHINGTON (ANP) - De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, heeft aangekondigd in het bestuur van de Amerikaanse centrale bank te blijven als zijn termijn als preses afloopt. Hij neemt die ongebruikelijke beslissing nadat de Amerikaanse president Donald Trump herhaaldelijk heeft geprobeerd de Fed onder druk te zetten om de rentes te verlagen. In een toelichting op het nieuwste rentebesluit benadrukte Powell hoe belangrijk het is dat de Fed onafhankelijk van de regering het rentebeleid bepaalt.