Kritiek op minister Hegseth om kosten oorlog VS met Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaanse parlementsleden hebben kritische vragen gesteld aan defensieminister Pete Hegseth over de oorlog met Iran. De hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden was bedoeld om het budgetvoorstel van het ministerie van Defensie te bespreken. In plaats daarvan gaat het grotendeels over de kosten van de VS in de oorlog met Iran.

Zo werd eerder bekend dat de Verenigde Staten hier tot nu toe 25 miljard dollar aan hebben uitgegeven. Zowel Democratische als Republikeinse wetgevers zijn kritisch. Zo noemde de Democratische afgevaardigde John Garamendi uit Californië het conflict een "moeras" en een "politieke en economische ramp". Onder meer de Vietnamoorlog en de oorlog in Irak werden destijds een moeras genoemd waarin de VS steeds verder wegzakten.

Hegseth reageerde woedend. "Zeg niet: 'Aan de ene kant steun ik de troepen, maar aan de andere kant is een missie van twee maanden een moeras.' Voor wie juich je hier? Wie steun je?", vroeg de minister zich af.