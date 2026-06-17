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Bertram: seintje bij einde zomerticket besproken met NS

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 21:21
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DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) heeft met de NS besproken dat mensen die een zomerabonnement hebben afgesloten een seintje krijgen als dit bijna afloopt, zodat ze er niet aan vastzitten. "Er is ook aandacht voor", aldus de bewindsvrouw tijdens een tweeminutendebat over het spoor.
Maandag lanceerde NS een abonnement waarmee reizigers maximaal twee maanden in de zomer voor 49 euro per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren. Het zomerticket loopt automatisch door in een flexabonnement dat een stuk duurder is.
"Het moest natuurlijk wel in een bepaald systeem, maar we doen ons best", temperde Bertram de verwachtingen enigszins. De antwoorden van de bewindsvrouw volgden op vragen van Kamerlid Habtamu de Hoop (PRO). Hij vroeg ook of de staatssecretaris met de NS wilde bespreken om coulant om te gaan met mensen die het abonnement net te laat opzeggen, maar daar ging Bertram niet expliciet op in.
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