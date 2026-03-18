België zet vaker enkelband in tegen overbevolking gevangenissen

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 20:07
BRUSSEL (ANP/BELGA) - België gaat veel meer mensen een enkelband geven om de druk op de gevangenissen te verlichten. De gevangenissen in het land zitten overvol en de regering was al langere tijd op zoek naar een oplossing. Er zijn nu afspraken gemaakt, meldt het kantoor van justitieminister Annelies Verlinden.
Mensen die gevangenisstraffen tot achttien maanden hebben gekregen, krijgen in het vervolg een enkelband. Wie anderhalf jaar tot tien jaar heeft gekregen, kan in de laatste anderhalf jaar met een enkelband naar buiten. Dat geldt zowel voor mensen die al vastzitten als mensen die nog moeten beginnen aan hun straf, aldus het ministerie.
Er was ook een noodwet waarmee mensen die lange straffen tot tien jaar hadden gekregen zes maanden strafkorting konden krijgen. De noodwet is verlengd, maar wel iets strenger geworden. Strafkorting is nu alleen mogelijk voor straffen tot drie jaar.
De gevangenissen tellen momenteel zo'n 640 "grondslapers": gedetineerden die op de grond overnachten.
