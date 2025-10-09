Ferrari onthult prestatiegegevens eerste elektrische auto

MARANELLO (ANP/BLOOMBERG) - Autofabrikant Ferrari heeft donderdag de eerste prestatiegegevens onthuld van zijn eerste elektrische auto, de Elettrica. De auto moet eind volgend jaar op de markt komen. Tegelijkertijd heeft de Italiaanse automaker de ambities voor elektrische wagens neerwaarts bijgesteld.

De Elettrica krijgt vier motoren, voor elk wiel een, met een gezamenlijk vermogen van 1000 pk. Daarmee kan de auto in 2,5 seconden optrekken tot 100 kilometer per uur en een topsnelheid halen van 310 kilometer per uur. Verder zal de actieradius van de Elettrica ruim 530 kilometer bedragen. De volledige auto wordt komend voorjaar gepresenteerd. Over de prijs is nog niets bekendgemaakt.

Ferrari maakte verder bekend dat volledig elektrische auto's in 2030 ongeveer een vijfde van het totale aanbod van het bedrijf zullen uitmaken. Dat is de helft van het doel dat in 2022 werd gesteld. Andere fabrikanten van luxeauto's hebben zich al teruggetrokken van de elektrische markt, die kampt met tegenvallende vraag van vermogende kopers.

Naast de Elettrica onthulde Ferrari donderdag ook zijn omzet- en winstprognoses voor dit jaar te verhogen. Waar de autofabrikant eerder nog uitging van 7 miljard euro omzet, is dat nu 7,1 miljard euro. De aangepaste winst, voor aftrek van onder meer rente en belastingen, wordt 40 miljoen euro hoger ingeschat.