Save the Children klaar om hulpverlening Gaza op te schalen

DEN HAAG (ANP) - De teams van Save the Children staan klaar om de hulpverlening aan Gaza direct op te schalen, meldt de hulporganisatie na het akkoord tussen Israël en Hamas. De bijna tweehonderd Palestijnse medewerkers van Save the Children "zien erg uit" naar het staakt-het-vuren.

Vrachtwagens van Save the Children met noodhulpgoederen wachten aan de grens om Gaza binnen te rijden. En vanuit opslaglocaties in Jordanië en Egypte kan extra hulp geleverd worden aan families in Gaza, aldus de organisatie.

"Om de kinderen in Gaza, die al twee jaar in onveiligheid leven, weer kind te kunnen laten zijn, is het van groot belang dat dit tijdelijke staakt-het-vuren uitgroeit tot een permanent bestand", aldus directeur Pim Kraan. Hij benadrukt dat medewerkers van Save the Children alleen hun werk kunnen doen als hulp ongehinderd wordt toegelaten.