Verdachte bedreigen Douwe Bob blijft langer vastzitten

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 13:11
anp091025168 1
UTRECHT (ANP) - De 38-jarige Bob ter H. uit Amsterdam, die onder meer wordt verdacht van het bedreigen van Douwe Bob, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland besloten in een pro-formazitting. Ter H. wordt ook verdacht van drugsbezit.
De advocaat van de verdachte vroeg de rechtbank haar cliënt het proces in vrijheid te laten afwachten. Het Openbaar Ministerie wilde dat hij langer vast zou blijven zitten, in elk geval totdat het rapport van de psychiater er ligt. Dat wordt eind deze maand verwacht. De rechtbank wilde dit verslag in elk geval eerst zien voordat er kan worden beslist over mogelijke schorsing van zijn voorlopige hechtenis.
Het OM verdenkt de Amsterdammer ervan dat hij eind juni Douwe Bob heeft bedreigd, nadat die zich vlak voor aanvang van een optreden op een Joods voetbalevenement terugtrok. De verdachte werd begin juli opgepakt. Hij zou onder meer hebben geschreven: "Nie zo handig schat om dit te doen als Amsterdammer tegen Amsterdam Hooligan", "Halve kanker Amsterdam wil je hoofd op een stoeptegel" en "Het is over en uit met jou, je staat op de lijst". Daarbij zou ook het adres van Douwe Bob zijn meegestuurd. De zanger vluchtte na de bedreiging samen met zijn gezin even uit Nederland.
Bipolaire stoornis
Volgens de advocaat was Ter H. manisch toen hij de bedreiging deed en gaat het nu beter door medicatie die hij krijgt. Ze zei ook dat de verdachte geen beschikking zou hebben gehad over de drugs in zijn woning en wees naar iemand die een kamer bij hem huurde. Het OM vond deze laatste verklaring ongeloofwaardig.
Ter H., die op de zitting zei dat hij kampt met een bipolaire stoornis, heeft de bedreiging bekend. Hij zei dat hij meewerkt aan het proces. "Ik zit nu in een andere fase in mijn leven. Ik wil dit zo snel mogelijk achter mij laten."
