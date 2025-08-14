Honderden euro's buitgemaakt na nep-aanrijdingen

UTRECHT (ANP) - Meer dan tien keer zou Rambo N. hebben gedaan alsof hij in botsing kwam met iemand waarna hij geld eiste. De werkwijze leek iedere keer hetzelfde, aldus het Openbaar Ministerie. N. zou in een auto of op een scooter hebben gereden, toeterde en bij stilstand zagen de slachtoffers krassen op hun auto. Een aanrijding hadden ze bijna nooit gevoeld. Omdat er met wilde armgebaren en op luide toon geld werd gevraagd, voelden veel slachtoffers zich geïntimideerd. Meerdere keren zijn er bedragen van honderden euro's betaald.

De nep-aanrijdingen gebeurden in 2023 of 2024 in de omgeving van Utrecht, Maarssen en Driebergen. N. (39) weet dat hij "een paar keer" krassen op een auto heeft gemaakt, verder kan hij zich niet veel herinneren van die periode. Hij had toen veel problemen. Ook leende hij geregeld zijn auto's en scooter uit, vertelde hij donderdag in de rechtbank in Utrecht.

Meerdere slachtoffers in de rechtszaal hoorden het verhaal van N. met ongeloof aan.