ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderden euro's buitgemaakt na nep-aanrijdingen

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 10:08
anp140825088 1
UTRECHT (ANP) - Meer dan tien keer zou Rambo N. hebben gedaan alsof hij in botsing kwam met iemand waarna hij geld eiste. De werkwijze leek iedere keer hetzelfde, aldus het Openbaar Ministerie. N. zou in een auto of op een scooter hebben gereden, toeterde en bij stilstand zagen de slachtoffers krassen op hun auto. Een aanrijding hadden ze bijna nooit gevoeld. Omdat er met wilde armgebaren en op luide toon geld werd gevraagd, voelden veel slachtoffers zich geïntimideerd. Meerdere keren zijn er bedragen van honderden euro's betaald.
De nep-aanrijdingen gebeurden in 2023 of 2024 in de omgeving van Utrecht, Maarssen en Driebergen. N. (39) weet dat hij "een paar keer" krassen op een auto heeft gemaakt, verder kan hij zich niet veel herinneren van die periode. Hij had toen veel problemen. Ook leende hij geregeld zijn auto's en scooter uit, vertelde hij donderdag in de rechtbank in Utrecht.
Meerdere slachtoffers in de rechtszaal hoorden het verhaal van N. met ongeloof aan.
Vorig artikel

Fietsmerk Cowboy stelt voortbestaan veilig met extra financiering

Volgend artikel

Bewoner aangehouden voor grote brand in centrum Lunteren

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

ANP-505658403

Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

1755060665338,haus-der-geschichte-102~_v-16x7@2dXL_-a253d9ef734ceed2dcb1222775e1f0a268339ea8

Museum in Stuttgart laat bezoekers alleen naakt binnen

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

ANP-429099245

Vegetarisch eten kan mogelijk kans op bepaalde soorten kanker flink verminderen

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan