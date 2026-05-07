Scheepvaartorganisatie IMO: 1500 schepen vast in Perzische Golf

LONDEN (ANP/AFP) - Ongeveer 1500 schepen en zo'n 20.000 bemanningsleden zitten nog vast in de Perzische Golf, doordat de Straat van Hormuz vrijwel dicht is. Dat zei secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) Arsenio Dominguez donderdag. Sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari is de zeestraat zo goed als gesloten geweest voor de scheepvaart.

In april meldde de IMO nog dat zo'n 2000 schepen en ongeveer 20.000 bemanningsleden vastzaten in de Perzische Golf. Een verklaring voor waarom het aantal bemanningsleden gelijk is gebleven, geeft de maritieme organisatie, die onderdeel van de Verenigde Naties is, niet. Iran heeft sinds de sluiting van de zeestraat schepen van bevriende landen doorgelaten en er zouden schepen zijn ontsnapt uit de regio door hun navigatiegegevens tijdelijk uit te zetten. Ook hebben de Verenigde Staten korte tijd een operatie uitgevoerd om schepen door de zeestraat te loodsen.

Sommige schepen kunnen al bijna tien weken geen kant op door de sluiting van de Straat van Hormuz. Over de bemanningsleden zei Dominguez dat het "onschuldige mensen zijn" die "vastzitten door geopolitieke situaties buiten hun controle". De IMO werkt aan een evacuatieplan voor deze schepen zodra er duidelijke signalen van de-escalatie zijn, zei Dominguez eerder. In dat plan wordt onder andere aan een volgorde gewerkt waarop schepen de zeestraat mogen verlaten.