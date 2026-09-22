Financieel topman Klarna stapt over naar Adyen

AMSTERDAM (ANP) - De financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niclas Neglen, stapt over naar betaalbedrijf Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari, maakte Adyen dinsdag bekend.

Voor zijn overstap naar Klarna was Neglen onder meer financieel directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij HSBC Private Bank. Eerder werkte hij dertien jaar bij General Electric, waar hij verschillende leidinggevende financiële functies bekleedde binnen meerdere internationale bedrijfsonderdelen.

Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen voor een functie buiten de fintechsector. Tandowsky begon in 2016 bij Adyen en was sinds 2023 financieel directeur.