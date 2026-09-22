Autoriteit kan ook kleinere overnames beoordelen door nieuwe wet

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) mag straks ook overnames en fusies van kleinere bedrijven gaan beoordelen. De Tweede Kamer stemde in met een wet die dat regelt, op initiatief van PRO-Kamerlid Julian Bushoff.

Met de nieuwe wet kan de ACM op eigen initiatief een overname onderzoeken, bijvoorbeeld of een bedrijf niet te veel macht krijgt binnen een sector. Zo krijgt de autoriteit bijvoorbeeld beter zicht op zogenoemde 'killer acquisitions'. Dat zijn overnames van grote bedrijven die kleinere concurrenten overnemen, om de ontwikkeling van een nieuw innovatief idee van een concurrent tegen te houden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de techindustrie door grote spelers.

Nu is het nog zo dat overnames waarbij een van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen worden onderzocht door de autoriteit. Overnames van bedrijven die samen 30 miljoen euro per jaar omzetten, moeten gemeld worden. De drempel van het verplicht melden van een overname wordt met deze wet verhoogd naar 75 miljoen euro omzet voor beide betrokken bedrijven. Een melding is met de nieuwe wet niet per se nodig voor een onderzoek door de ACM.