Financiële positie grote pensioenfondsen opnieuw verbeterd

DEN HAAG (ANP) - De financiële positie van vijf grote Nederlandse pensioenfondsen is in het derde kwartaal opnieuw verbeterd. Dit komt onder meer door de gestegen rente. Ook zijn hun beleggingen meer waard geworden. Dit melden ambtenarenpensioenfonds ABP, zorgfonds PFZW, metaalfonds PMT, bpfBOUW en metalektrofonds PME.

Bij ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, is de zogeheten dekkingsgraad gestegen van 117,5 procent eind juni naar 121,7 procent eind september. Dat houdt in dat ABP voor elke 100 euro die het nu en later aan pensioenen moet uitkeren, 121,70 euro in kas heeft. Het was een goed kwartaal, vindt topman Harmen van Wijnen. "Onze beleggingen in aandelen stegen flink en ook de alternatieve beleggingen deden het goed." In november beoordeelt ABP of en met hoeveel de pensioenen volgend jaar omhoog kunnen. Het fonds heeft 3,1 miljoen deelnemers.

De dekkingsgraad bij PFZW nam toe van 117,1 naar 120,7 procent. Dit pensioenfonds, waaronder ruim 3 miljoen (oud-)werknemers vallen, wil per 1 januari 2026 overgaan op het nieuwe stelsel. "Met de huidige stand van de dekkingsgraad zouden we na de voorgenomen transitie de pensioenen dan voor vrijwel iedereen kunnen verhogen", zegt bestuursvoorzitter Joanne Kellermann. Van begin oktober tot half november krijgen deelnemers de eerste persoonlijke berekening van het verwachte pensioen in de nieuwe regeling. Begin deze maand liet PFZW deelnemers al weten dat ze volgend jaar een flink hoger pensioen kunnen verwachten.

Dekkingsgraad

Ook PMT informeert deelnemers momenteel over de verwachte hoogte van hun pensioen in het nieuwe stelsel, meldt voorzitter namens de werknemers en pensioengerechtigden Mieke van Veldhuizen. De dekkingsgraad bij PMT kwam uit op 118,2 procent, vergeleken met 114,8 procent in het tweede kwartaal. Dit pensioenfonds heeft in totaal ongeveer 1,3 miljoen deelnemers.

Bij bpfBOUW nam de dekkingsgraad met 3,6 procentpunt toe tot 136,8 procent. Dit fonds, met ongeveer 750.000 deelnemers en gepensioneerden, wil ook begin volgend jaar overstappen op het nieuwe pensioenstelsel en stuurt deelnemers en pensioengerechtigden de komende weken de voorlopige overzichten. Die zijn overigens nog gebaseerd op de lagere dekkingsgraad van begin dit jaar.

Verder is de dekkingsgraad bij PME, waaronder ruim 626.000 (oud-)werknemers vallen, gestegen van 120,1 naar 123,9 procent. "Als onze dekkingsgraad op niveau blijft, lijkt het mogelijk per 1 januari 2026 de pensioenen te verhogen", zegt bestuurder Eric Uijen.