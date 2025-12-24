Financiële verwevenheid met buitenland groter ondanks spanningen

AMSTERDAM (ANP) - De omvang van de financiële relaties tussen Nederland en het buitenland is dit jaar verder gegroeid, ondanks de wereldwijde geopolitieke spanningen. Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van de derdekwartaalcijfers over het bedrag dat Nederland in het buitenland heeft geïnvesteerd en uitgeleend. Andersom zijn er ook flinke investeringen van buitenlandse bedrijven in Nederland.

Sinds begin dit jaar zijn de buitenlandse investeringen van Nederland met 225 miljard toegenomen tot 10,4 biljoen euro. De investeringen vanuit het buitenland in Nederland stegen met 353 miljard naar 9,8 biljoen euro.

Een van de redenen waarom Nederland veel vorderingen heeft op het buitenland, is volgens DNB dat bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeraars veel beleggen in buitenlandse aandelen en obligaties. Maar het buitenland investeert andersom nog meer in Nederlandse bedrijven en schuldpapier. Hier zijn relatief veel beursgenoteerde multinationals, zoals ASML en Adyen, die buitenlandse investeerders interessant vinden.