Pluimveesector: kalkoenen schaars met kerst door vogelgriep

DEN HAAG (ANP) - Kalkoenen voor het kerstdiner zijn dit jaar schaars door de uitbraken van vogelgriep. Dat komt vooral omdat veel Duitse kalkoenhouderijen, waar de meeste van onze kalkoenen vandaan komen, zijn geruimd.

"Nederland heeft maar één bedrijf geruimd, maar in Duitsland zijn het er een stuk of twintig. Dus de aanvoer uit Duitsland is eigenlijk het probleem. Dat slaat echt een gat in de aanvoer", zegt Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). Nederland telt vijftien kalkoenhouders, waarvan bij slechts één de dieren zijn afgemaakt. Hoe groot het tekort precies is, kan Oplaat niet zeggen.

Kalkoen is een seizoensproduct, dus er wordt altijd een voorraad aangelegd. In oktober en november worden de kalkoenen geslacht en ingevroren, zodat ze met de piek in december verkocht kunnen worden. "Ze hebben dus een voorraad, maar als de aanvoer stokt, weet ik niet hoe lang die voorraad meegaat", aldus de NVP-voorzitter.

Verenigde Staten

Volgens Oplaat is het tekort aan kalkoenen in de Verenigde Staten een nog groter probleem. Ook daar zijn veel uitbraken van vogelgriep. "In Nederland wordt kalkoen vrij weinig verkocht, in Duitsland veel meer, en in de VS extreem veel", zegt de voorman.

Volgens hem is het eigenlijk verrassend dat dit jaar relatief weinig kalkoenbedrijven zijn getroffen. Kalkoenen zijn meestal erg gevoelig voor vogelgriep en de afgelopen jaren werden zij en eenden altijd als eerste geraakt. "Maar deze variant van het virus lijkt kalkoenen minder te treffen, wat eigenlijk goed nieuws is voor de houders."

Toch maakt Oplaat zich zorgen. "Als er in Duitsland nog een paar extra besmettingen bijkomen, krijgen we een serieus tekort, niet alleen met kerst, maar ook voor de reguliere verkoop."