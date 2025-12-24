Veel minder vaak een witte kerst dan vroeger: dat geldt overal ter wereld blijkt uit deze grafiek

Een witte kerst, het blijft iets magisch én iets wat de meeste mensen zich niet eens meer kunnen herinneren, zo lang is het geleden. Volgens cijfers maken we sneeuw op Eerste Kerstdag een stuk minder vaak mee dan vroeger.

In Noord-Amerika, waar een witte kerst wordt gedefinieerd als minimaal 2 centimeter sneeuw, staat Montreal bekend als een waar winterparadijs. Tussen 1955 en 1989 lag er op 25 december in 79 procent van de jaren sneeuw. Tegenwoordig ziet de grootste stad van de Canadese provincie Quebec op diezelfde dag nog in ongeveer 68 procent van de jaren sneeuw (1990–2024), een daling van 15 procent.

Iets zuidelijker, in de Verenigde Staten, konden inwoners van Chicago vroeger bijna eens in de twee jaar rekenen op een besneeuwde kerst, maar nu is die kans geslonken tot 35 procent. In New York daalde de kans in dezelfde periode van circa 18 naar 12 procent, een afname van een derde.

Ook aan de overkant van de Atlantische Oceaan laat Europa een vergelijkbaar beeld zien. Gegevens uit Duitsland tonen aan dat München, bekend om zijn sprookjesachtige kerstmarkt onder een laagje sneeuw, zijn kans op een witte kerst (in Europa gedefinieerd als minimaal 1 centimeter sneeuwdek) zag teruglopen van 47 procent in 1955–1989 naar ongeveer 20 procent sinds 1990.