ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel minder vaak een witte kerst dan vroeger: dat geldt overal ter wereld blijkt uit deze grafiek

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
woensdag, 24 december 2025 om 13:55
ANP-540169900
Een witte kerst, het blijft iets magisch én iets wat de meeste mensen zich niet eens meer kunnen herinneren, zo lang is het geleden. Volgens cijfers maken we sneeuw op Eerste Kerstdag een stuk minder vaak mee dan vroeger. 
In Noord-Amerika, waar een witte kerst wordt gedefinieerd als minimaal 2 centimeter sneeuw, staat Montreal bekend als een waar winterparadijs. Tussen 1955 en 1989 lag er op 25 december in 79 procent van de jaren sneeuw. Tegenwoordig ziet de grootste stad van de Canadese provincie Quebec op diezelfde dag nog in ongeveer 68 procent van de jaren sneeuw (1990–2024), een daling van 15 procent.
Iets zuidelijker, in de Verenigde Staten, konden inwoners van Chicago vroeger bijna eens in de twee jaar rekenen op een besneeuwde kerst, maar nu is die kans geslonken tot 35 procent. In New York daalde de kans in dezelfde periode van circa 18 naar 12 procent, een afname van een derde.
Ook aan de overkant van de Atlantische Oceaan laat Europa een vergelijkbaar beeld zien. Gegevens uit Duitsland tonen aan dat München, bekend om zijn sprookjesachtige kerstmarkt onder een laagje sneeuw, zijn kans op een witte kerst (in Europa gedefinieerd als minimaal 1 centimeter sneeuwdek) zag teruglopen van 47 procent in 1955–1989 naar ongeveer 20 procent sinds 1990.
Bron: Statista

Lees ook

Weeronline: kerst verloopt zonnig en koudWeeronline: kerst verloopt zonnig en koud
Stroomverbruik daalt met kerst: de gourmetparadoxStroomverbruik daalt met kerst: de gourmetparadox
Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imagoZoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago
Mag je baas jou verplichten om vrij te nemen tussen kerst en oud & nieuw?Mag je baas jou verplichten om vrij te nemen tussen kerst en oud & nieuw?
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 05.29.44

Poetin vervangt dode Russen door Indiers

71054230_m

Hoe “de Russen” al in je telefoon zitten – zonder dat je het merkt

ANP-529455311

Het universum blijkt scheef te staan. En dat zet belangrijke theorie op losse schroeven

6edf49d0-e02e-11f0-aae2-2191c0e48a3b

"Ik wil zoveel mogelijk Joden doden en rivieren van hun onzuiver bloed laten stromen"

ANP-446843771

Met dit simpele trucje kun je beter communiceren met je kat

ANP-543106641

Vinden mensen je echt leuker als je eerlijk en oprecht bent?

Loading