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Zelensky: oud-minister Fedorov verschillende functies aangeboden

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 14:18
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KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de populaire oud-minister van Defensie Mychajlo Fedorov naar eigen zeggen verschillende opties geboden om voor de regering te blijven werken. Hij kan vicepremier van Militaire Innovatie worden, zei de president volgens Interfax-Ukraine op een persconferentie.
"Ik denk dat Mychajlo in het team zit en ik heb hem verschillende posities aangeboden", aldus Zelensky. Hij wilde niet te veel zeggen over een mogelijk vicepremierschap van Fedorov, maar noemde die rol wel "heel belangrijk", aangezien Fedorov dan coördinerend werk kan doen met het ministerie van Defensie, de militaire top en met de president.
Fedorov werd weggestuurd als minister van Defensie. Daar lijkt een conflict met topmilitair Oleksandr Syrsky aan vooraf te zijn gegaan. Betogers gingen de straat op om te eisen dat Fedorov defensieminister zou blijven en Syrsky werd ontslagen. Inmiddels is ook Syrsky vervangen. Wat de 35-jarige Fedorov gaat doen, is nog onbekend.
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